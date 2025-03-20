Суд приговорил украинского солдата к 16 годам лишения свободы за терроризм

Военнослужащего 41-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) Бориса Домбэка приговорили в 16 годам лишения свободы за препятствие эвакуации людей в Кореневском районе Курской области. Об этом 20 марта сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый в составе подразделений ВФУ незаконно пересек границу РФ. В селе Журавли Домбэк препятствовал эвакуации гражданского населения, угрожая оружием, занимал частные дома и неоднократно открывал огонь на поражение.

«Приговором суда Домбэку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания первых четырех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В сентябре 2024 года Вооруженные силы (ВС) РФ задержали Домбэка.

Ранее, 16 марта, в СК возбудили уголовное дело о террористическом акте по факту мародерства и убийства мирных жителей Курской области ВФУ. Установлено, что украинские боевики занимались мародерством и совершили убийство трех мирных жителей в селе Казачья Локня Суджанского района не позднее февраля текущего года.