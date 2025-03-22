Кинолог рассказал о способах воспитания собаки без жестоких методов

Чаще всего собака плохо ведет себя, когда не понимает рамок дозволенного или желает достичь чего-то запретного. О способах воспитания собаки без жестоких наказаний 22 марта рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В качестве коррекции можно использовать прекращение желаемого действия, ограничение свободы действий собаки, недовольные команды. Физическое воздействие оправдано только в случаях, когда действия собаки могут нанести вред окружающим или ей самой, но в этом случае это не средство наказания, а забота о безопасности окружающих», — сказал он.

Чтобы прекратить нежелательное поведение, зачастую надо всего лишь дать понять, что действия собаки не приводят к успеху, отметил эксперт. Например, для того, чтобы отучить собаку тянуть поводок, нужно переставать двигаться и возобновлять движение только после того, как собака перестает тянуть и начинает с интересом смотреть на владельца. Тогда можно похвалить собаку и продолжить путь.

«Если собака во время игры перевозбудилась и начала покусывать хозяина, необходимо остановить игру и, даже если питомец попытается ее продолжить, не начинать с ним играть до момента, пока собака перестанет вести себя слишком активно», — добавил Голубев.

Кроме того, специалист рекомендовал использовать в воспитании питомца отрицательное воздействие. Метод отрицательного подкрепления прост: хозяин моментально и неприятно для собаки реагирует на нежелательное поведение и прекращает свою реакцию сразу, как только она меняет свое поведение, затем зовет собаку и поощряет ее за подход по команде. Например, если вы хотите отучить собаку ставить лапы на стол, можно при таком действии громко хлопнуть по столу и напугать резкой командой «нельзя».

Он напомнил о важности запрещающих команд и смены тембра голоса для обучения собаки правильному поведению. В момент совершения нежелательного действия Голубев рекомендовал строго и громко скомандовать «Нельзя!» или «Фу!». По его словам, собаки умеют считывать эмоции человека, в том числе по тембру голоса. Ваша интонация подскажет питомцу, что в этот момент вы недовольны и ей следует изменить поведение.

«Нельзя требовать от собаки понимания неприемлемости своих действий спустя длительное время после того, как она что-либо соверши:, она просто не поймет, что именно сделала не так. Хозяину всегда важно вовремя давать обратную связь, чтобы было понятно, что именно требует владелец, что можно делать, а чего нельзя», — заключил он.

11 марта Голубев рассказал «Известиям» о способах повысить иммунитет собаки после зимы. Он напомнил о необходимости своевременной вакцинации и качественном питании. Также эксперт предостерег владельцев питомцев от самостоятельного назначения витаминов. Кроме того, он призвал проводить профилактические мероприятия против глистов, а также обрабатывать собаку от блох и клещей.