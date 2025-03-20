В МИД России ответили главе минюста Франции на обвинение РФ в терроризме

Современная Франция превратилась в инкубатор террористов. Об этом 20 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы французского минюста Жеральда Дарманена о якобы причастности России к терроризму.

По словам Захаровой, администрация президента Франции Эммануэля Макрона всё чаще стала выдумывать истории об «экзистенциальной российской угрозе».

«Задача понятна — закрепить в сознании французов «образ врага», оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией», — пояснила представитель МИДа, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Захарова отметила, что французским властям следует уделить внимание образовательной и социальной системам страны, заняться их исправлением, а не искать везде вымышленную вину РФ.

«Не будет преувеличением сказать, что нынешняя Франция сама превратилась в инкубатор террористов», — заявила дипломат.

Официальный представитель ведомства также подчеркнула, что РФ готова сотрудничать со всеми, кто готов без политизации бороться «с этим всеобщим злом».

«Россия неизменно решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от того, когда, где и кем совершаются террористические акты», — заключила Захарова.

Ранее, 27 февраля, официальный представитель МИД РФ сообщила, что нападение на генеральное консульство России в Марселе произошло вследствие нагнетания Парижем ненависти по отношению к РФ. Она добавила, что преступление произошло в результате открытых заявлений французских руководителей, говоривших о ненависти к России и ее гражданам.

Взрыв в Марселе произошел 24 февраля. Неизвестные забросили на территорию диппредставительства три бутылки со взрывчатым веществом, две из которых взорвались. В посольстве РФ во Франции сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.