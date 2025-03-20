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Журналист Кулюхин подал в суд на израильское СМИ из-за травли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Журналист «Известий» Никита Кулюхин 20 марта заявил, что подал в суд на израильский журнал «Седьмой глаз» из-за развязанной против него травли. Онлайн-издание публикует дискредитирующие статьи о репортере уже больше года.

По словам журналиста, «Седьмому глазу» не нравится, что он рассказывает правду про Россию и отказывается продвигать русофобию в своих публикациях.

«Я им послал иск за клевету в израильский суд на $100 тыс., потому что мне уже это надоело — их постоянное преследование и охота на меня», — сказал Кулюхин.

Журналист также рассказал, что получил сообщение от представителей «Седьмого глаза». Они заявили Кулюхину, что «раскрыли эксклюзив» о том, что тот работает на «Известия». Представители журнала добавили, что поняли это после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который упомянул о репортажах журналиста для российского СМИ.

«Я им в ответ сказал, что я журналист-фрилансер, работаю со СМИ со всего мира — США, Британии, Китая, Израиля, Индии, России и так далее. И вы могли в моих соцсетях увидеть, что я также делаю репортажи для «Известий». Я не понимаю, в чем тут новость», — поделился репортер.

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6 марта сообщалось, что МИД Израиля запретил Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Гидеона Саара. Это произошло после того, как 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеру, ответственного за гибель многих евреев. Саар заявил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

После, 18 марта, стало известно, что журналиста «Известий» не пустили на брифинг для иностранной прессы, несмотря на заявление официального представителя израильского кабмина Дэвида Менсера о том, что в его стране «никто не запрещает журналистам задавать вопросы». 9-й русскоязычный канал допускает, что решение МИДа о недопуске Кулюхина на пресс-конференции могло быть обусловлено внешним давлением.

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