Более 4,5 тыс. единиц оборудования закупят для зданий энергоблоков Курской АЭС-2

Для зданий, где будут размещены энергоблоки № 3 и № 4 Курской АЭС-2, закупят более 4,5 тыс. единиц оборудования. Об этом 20 марта заявил советник президента АО «Атомстройэкспорт» Александр Хазин.

«Утвержден перечень основного оборудования энергоблоков Nº 3 и Nº 4 Курской АЭС-2. Документ позволяет приступить к формированию графиков годовых контракций оборудования», — приводит слова Хазина ТАСС.

В перечень входят более 4,5 тыс. единиц техники, включая оборудования основного и вспомогательного зданий реакторов, машинные залы, блочные насосные станции и другие объекты пусковых комплексов энергоблоков.

Ранее, 20 марта, глава города Курчатов Игорь Корпунков сообщил, что вокруг Курской атомной электростанции и в самом городе, где она находится, созданы дополнительные меры безопасности, так как обстановка в регионе продолжает оставаться непростой. Среди ранее принятых дополнительных мер безопасности Корпунков перечислил создание блокпостов на въездах и выездах из города.