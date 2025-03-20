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Российская экспедиция дрейфует в 650 км от Северного Ледовитого океана

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Научная экспедиция «Северный полюс-42» находится менее чем в 650 км от точки географического Северного полюса. Она дрейфует в Арктическом бассейне Северного Ледовитого океана. Эксперты отмечают, что комплексных исследований на этом участке океана не было с 2007 года.

Как пишет ИА «Би-порт», траектория дрейфа станции проходила над морфометрическими структурами дна океана, в том числе хребтом Ломоносова, западным склоном хребта Менделеева и котловиной Подводников.

По словам начальника дрейфующей станции «Северный полюс-42» Александра Ипатова, по мере движения станции на восток зафиксировано снижение солености верхнего однородного слоя. Это может говорить о возрастающем влиянии распресненных поверхностных вод из круговорота Бофорта.

Аномалия могла возникнуть из-за тихоокеанской воды, которая проникает в Арктику через Берингов пролив. Важность изучения и анализа этих важных процессов заключается в том, что заток теплых вод Тихого океана сильно влияет на растепление Арктики, уверены ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Дрейфующая полярная экспедиция «Северный полюс-42» началась 15 сентября 2024 года. Она стартовала из Мурманска. Ученые проводят исследования в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Экспедиция должна продлиться до весны 2026 года.

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