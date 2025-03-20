Сага консерваторов

Телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стали важной вехой новой реальности. Рекордный по продолжительности обмен мнениями показал близость позиций и схожесть взглядов на украинский конфликт и, конечно, на мировые процессы. Следующий этап запланирован на 24 марта. Но результаты захватывающей переговорной саги между Москвой и Вашингтоном — черный ящик. Предугадать их сложно, прогнозировать опасно, а надеяться можно.

Из Америки звучат достаточно противоречивые заявления. Публика в Вашингтоне, либеральные медиа и сеть агентов, называющих себя журналистами, экспертами и учеными, с надеждой отмечают некоторый отход Трампа от изначально жесткой позиции. Жесткой с точки зрения Украины и либеральных глобалистов. Рациональное, здравое и в чем-то гуманистическое намерение прекратить конфликт, надавив на радикально настроенный украинский политический класс, воспринимается агентами либерального канона как поражение, уступка «автократам», генеральное отступление от ценностей сообщества западного мира. При этом военная реальность на полях сражения игнорируется. И вправду, зачем анализировать такую «деталь» идеологам и лоббистам глобального либерализма? Дело это плебейское.

И Кремль, и Белый дом высоко оценили прошедший телефонный разговор. Это был официально второй диалог двух лидеров с тех пор, как в Белом доме сменился хозяин. Однако есть предположения, что подобных разговоров было больше. При этом спецпосланник Трампа, его доверенное лицо и нью-йоркский бизнес-партнер Стив Уиткофф имел две продолжительные встречи с президентом России. Можно предполагать, что был предметный обмен мнениями и с другими ответственными лицами в Кремле. Одним словом, стороны знают позиции, требования и озабоченности друг друга. Каждый новый этап переговоров и контактов разбирает различные задачи и приближает некое большое решение. В теории игр подобный процесс называется тактикой салями. Стороны медленно, но верно разворачивают одну малую задачу за другой, уменьшая шар противоречий и сближаясь.

Для достижения целей требуются время, терпение и дипломатический профессионализм. Не менее важным остается наличие доверия между переговорщиками. Всё это достигается в процессе и во времени — чем больше затрачено часов, тем лучше. Наиболее оптимистично на происходящее смотрит американская сторона. Так, Уиткофф заявил, что полного прекращения огня на Украине можно добиться в течение пары недель. А прошедший телефонный разговор он назвал прорывом. Было также отмечено, что обсуждались вопросы Ближнего Востока, это наталкивает на определенные размышления относительно возможных будущих конфликтов. Но это вопрос будущего, не настоящего.

Кремль, в свою очередь, сдержанно позитивен. Там заявили, что урегулирование на Украине должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы РФ в области безопасности. Российские переговорщики аккуратно делают свою работу, давая возможности американской стороне отличиться. Вперед паровоза лезть не стремятся. Это будет нерационально. «Красные линии» и фундаментальные интересы Москвы заявлены, о них хорошо известно. Следовательно, безудержное продвижение военной инфраструктуры к российским границам невозможно. Войска атлантического альянса — не есть отцы-пилигримы 13 колоний Нового Света, двигающиеся в направлении пустынного Дикого Запада. Российская граница — не есть фронтир для чьих-либо армий. А военное освоение ее рубежей не есть спущенная провидением задача для пуритан.

Существенная часть требований Москвы касается будущей структуры и идеологической составляющей украинского государства или того, что от него оставили компрадорские элиты этого некогда процветающего края. Важно не только остановить военно-техническую накачку, но и агрессивный идеологический инжиниринг. Большие вопросы вызывает политика европейских держав. Есть сомнения, что либеральные элиты Европы всё еще стремятся продолжить драматичные социальные эксперименты над жителями Украины.

Трамп и трамписты, в свою очередь, убеждены в своей правоте, а также в абсурдности и иррациональности политической стратегии предыдущей администрации. Для них украинский конфликт — чемодан без ручки, то, от чего следует избавиться. При этом внутри политической системы Соединенных Штатов у Трампа много противников и врагов, которые так не считают. Руководствуясь идеологией либерального глобализма и, стоит предположить, финансовой заинтересованностью в поддержке Украины, они продолжают оказывать давление на Трампа. Агентов либерального канона достаточно много в конгрессе, даже среди руководства Республиканской партии. И глава Белого дома может проиграть противостояние со своими противниками и начать видоизменять стратегию.

России следует быть готовой к любому сценарию. Начало переговорного процесса и даже некоторый зафиксированный прогресс никогда не означали достижения практических результатов. Диалог может сорваться в любой момент, даже на финальных его стадиях. Провокаторов, поджигателей и просто откровенных идиотов достаточно много, особенно в некоторых европейских столицах. Их страшит не только завершение трагичной украинской кампании, закрытие теневых схем по списанию долгов, провалов и старого-доброго отмывания денег. Их страшит неопределенность будущей международной системы. Европейцы, утратившие мужество, лидерские качества и самостоятельность, боятся оказаться без ментора в виде либеральной Америки. Их страшит формирующийся новый международный порядок, где они уже не будут центром развития. А любой диалог между великими державами априори есть диалог о международной системе.

В Белом доме находится идеологический союзник Кремля, разделяющий некоторые российские взгляды на мир. Это уникальное явление, которое может не продлиться вечно. Одним словом, переговоры следует вести с холодной головой, без спешки и без высоких ожиданий. Произойти может всё что угодно. Мировая повестка в кои-то веки отвечает интересам России. И при возможности Кремлю стоит взять из этого процесса максимум. Одновременно с этим не следует ограничивать армию, которая выполняет свою работу профессионально и эффективно. В 1901 году Теодор Рузвельт в речи «Национальные обязанности» заявил: «Говори тихо и носи большую палку — и ты далеко пойдешь». Иногда можно учесть опыт контрагентов.

Автор — научный сотрудник Института военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам

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