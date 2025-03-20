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Жителя Бердянска приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену
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Жителя Бердянска приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Запорожский областной суд вынес приговор 47-летнему жителю Бердянска Запорожской области за государственную измену в виде 14 лет лишения свободы Об этом 20 марта сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Следствие установило, что обвиняемый в период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года сотрудничал с представителями службы безопасности Украины. Он передавал куратору информацию о местах дислокации и перемещениях Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в Бердянске, которую получил, в том числе, от своего одноклассника, с которым восстановил связь.

«Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.

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Ранее, 9 декабря, верховный суд Крыма приговорил 33-летнего жителя Симферопольского района, признанного виновным в государственной измене, к 15 годам лишения свободы. По данным следствия, мужчина с декабря 2022 года по март 2023-го собрал и передал в мессенджере информацию о передвижении российской армии по автодороге «Таврида», а также о строящемся военном объекте представителям минобороны Украины.

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