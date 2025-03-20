Почти половина россиян столкнулась с «мобильным рабством»

«Мобильное рабство», связанное со сложностями перехода от одного оператора мобильной связи к другому, по-прежнему существует: 40% россиян сталкиваются с заметными сложностями при попытках переноса своего телефонного номера к другому оператору. К таким выводам пришли эксперты ВЦИОМ, проводившие опрос о смене мобильного оператора совместно с организацией по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».

Как показало исследование, переход к другому мобильному оператору с сохранением номера — востребованная у россиян услуга, однако ее реализация на практике часто оказывается недоступна для пользователей мобильной связи. Так, почти половина абонентов, желавших сохранить номер при смене мобильного оператора, не смогли этого сделать. Лишь в 60% случаев попытки поменять оператора заканчиваются успешно, еще 40% потребителей, желавших сменить оператора, так и не смогли сделать это, в том числе из-за препятствий со стороны предыдущего оператора.

При попытке смены оператора россияне сталкиваются с целым рядом барьеров. Помимо длительности перехода — о ней как об основной сложности говорят 11% успешно перенесших свой номер и 9% не сделавших это — упоминается нежелание оператора отпускать абонента, назойливость в предложении услуг (9% и 7% соответственно), необходимость приехать в офис оператора (по 6%) и ошибки в персональных данных (5% и 4%). Для тех, кто не сменил оператора со своим номером, значимым барьером стали непонятные условия перехода (4%) и невозможность получить ожидаемый выгодный тариф (4%). Среди других препятствий назывались бюрократические препоны, заполнение избыточного числа документов, взыскание дополнительной платы, отказ оператора в услуге, отсутствие компенсации за неиспользованный тариф и неоднократная подача заявки.