ВСУ потеряли на белгородском направлении четыре танка и 19 бронемашин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на белгородском направлении до 150 боевиков, а также четыре танка и 19 бронемашин. Об этом 20 марта сообщили в Минобороны РФ.

«На белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении ведомства.

Среди уничтоженных бронемашин были четыре боевые машины пехоты, 12 автомобилей, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и два артиллерийских орудия. Также отмечается, что был уничтожен склад боеприпасов противника.

Ранее, 18 марта, военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили технику украинских формирований в Белгородской области. На видео запечатлено, как военная техника ВСУ безуспешно пытается отступить с занятых позиций — ее настигает российский беспилотник.