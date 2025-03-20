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Эксперты оценили эффект от отказа от бумажной маркировки табака

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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После введения требований по цифровой маркировке табачной продукции производители получили более удобный и прозрачный механизм отслеживания твоего товара, а налоговые органы смогли упростить процессы администрирования. В то же время переходный период сопровождается определенными вызовами, требующими внимания, считают эксперты.

«Переход на цифровую маркировку — это не только про упрощение администрирования, но и про усиление конкурентоспособности добросовестных производителей. Важно понимать, что нелегальный сегмент рынка табачной продукции сегодня серьезно подрывает доходы бюджета и добросовестный бизнес. Цифровая маркировка, благодаря своей защищенности и сложности подделки, минимизирует эти риски», — заявил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса ВШЭ, кандидат экономических наук Игорь Строганов согласен, что внедрение цифровых кодов снижает вероятность мошенничества, поскольку каждое перемещение товара фиксируется в единой системе.

«Это удобно для всех: производители, поставщики и продавцы получают удобный инструмент для отслеживания товара, а потребители — дополнительную гарантию качества. Этот шаг повысит уровень правовой защиты добросовестных участников рынка, однако не стоит забывать об имеющихся сложностях согласования данных «Честного знака» между участниками ЕАЭС, которые требуют дополнительной проработки», — подчеркнул эксперт.

Владлен Максимов также опасается, что в переходный период доля теневого рынка может увеличиться, если контролирующие органы не обеспечат должный уровень надзора. По его мнению, важно не только следить за соблюдением новых требований, но и активно информировать потребителей о признаках легальности продукции. «Стоит учитывать, что новый формат маркировки требует более высокой культуры потребления: покупатели должны знать, как проверить подлинность товара через мобильные приложения», — заявил он.

С сентября прошлого года в России действует новый формат маркировки табачной продукции. Основным критерием легальности стал двухмерный цифровой код системы «Честный знак», информация о котором фиксируется в Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ). Постепенный отказ от бумажных специальных марок должен завершиться к июлю 2025 года — тогда цифровая маркировка станет единственным допустимым способом подтверждения легальности продукции.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы процесс адаптации к новым требованиям продолжится, при этом государственные структуры сосредоточатся на устранении возможных рисков и повышении эффективности контроля.

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