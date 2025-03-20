Кравцов не исключил апробацию оценки за поведение в нескольких регионах
С 1 сентября 2025 года в нескольких регионах страны может появится оценка за поведение для апробации этого механизма. Об этом 20 марта сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
По словам Кравцова, он поддерживает данную инициативу, однако введение оценок за поведение требует обсуждения.
«Что касается пилотного проекта, <...> я не исключаю, что, может быть, несколько регионов мы возьмем и апробируем их», — отметил Кравцов.
Ранее, 3 февраля, Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину, что в рамках национального проекта «Образование» в России продолжается строительство новых детских садов и школ. Кроме того, уже в 74 регионах страны создано порядка 200 агроклассов.