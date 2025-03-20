На Украине сообщили об отказе Зеленского ответить на звонок Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на звонок французского лидера Эммануэля Макрона, который прозвучал во время брифинга с журналистами, и пообещал перезвонить попозже, пишет в четверг, 20 марта, украинское агентство УНИАН.

«Во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому позвонил Макрон. Президент ответил ему, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить ему через 15–20 минут», — указано в Telegram-канале агентства.

Позже Зеленский уточнил, что в последние недели он очень часто созванивается с Макроном, обычно один раз в день, добавляет «Газета.Ru».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 15 марта сообщал, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Тогда же Макрон заявлял, что европейские государства могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его, в частности, в Киеве, Львове и Одессе.

6 марта Макрон отметил, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но только тогда, когда для этого наступит подходящий момент, и только при согласии украинского коллеги Зеленского.