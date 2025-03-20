Кравцов не исключил, что оценка за поведение может быть апробирована в нескольких регионах

Кравцов не исключил, что оценка за поведение может быть апробирована в нескольких регионах

2025-03-20T12:01:50+03:00

2025-03-20T12:02:33+03:00

2025-03-20T12:02:33+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru