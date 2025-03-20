Задушившую девятимесячную дочь петербурженку приговорили к 14 годам заключения

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Варвару Жеребцову, которая умышленно задушила подушкой свою дочь, к 14 годам лишения свободы. Об этом 20 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сам инцидент произошел в январе прошлого года в поселке Парголово. 23-летняя Жеребцова, испытывая неприязнь к своей девятимесячной дочери, положила ее на диван и задушила подушкой. После этого женщина уехала из дома на двое суток, оставив в квартире малолетнего сына.

Чтобы скрыть следы преступления, Жеребцова заявила полиции, что оставила дочь под присмотром своей знакомой, а затем нашла девочку мертвой в закрытой квартире. Позже она дала признательные показания.

Жеребцову признали виновной в совершении преступлений, приговорив ее к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. Девушка не признала вину в убийстве и попросила переквалифицировать обвинение на статью о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел 20 января 2024 года в поселке Парголово. 22 января 2024 года стало известно о задержании 22-летней матери убитого ребенка. Позже, 24 января, обвиняемую в убийстве девятимесячной дочери женщину арестовали на два месяца.