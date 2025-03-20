Ликсутов рассказал о поставках в Москву поездов «Иволга 4.0»

В 2025 году московский подвижной состав пополнят более 30 современных поездов «Иволга 4.0». Об этом сообщил заместитель мра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем активное обновление поездов на МЦД, по поручению Сергея Собянина мы завершим его уже в этом году. Также ведем подготовку к замене устаревших составов на Ярославском направлении железной дороги, сейчас с коллегами из Центральной пригородной пассажирской компании и ОАО „Российские железные дороги“ проводим технические обкатки современных составов на этих направлениях, проверяем, насколько готова инфраструктура к более современным поездам. В этом году ожидаем поступление еще 33 поездов „Иволга“, которые начнут перевозить пассажиров на МЦД-4 и Ярославском направлении железной дороги», — рассказал Максим Ликсутов.

Часть поездов закупят на средства инфраструктурного кредита. Новые поезда в том числе позволят полностью завершить обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах (МЦД).

В Дептрансе Москвы обратили внимание, что на МЦД один из самых высоких темпов обновления подвижного состава в Европе: только в 2024 году для них поставили более 440 вагонов.

В отличие от предыдущей модели поезд «Иволга 4.0» имеет третью дверь в промежуточных вагонах, как в вагоне метро. Это позволяет пассажирам быстрее заходить в состав и высаживаться из него. Новый поезд отличается повышенной вместимостью: он может перевозить почти на 100 пассажиров больше за счет расширенного свободного пространства, появившегося благодаря девяти дополнительным дверям.