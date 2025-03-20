Президент Португалии Соуза подписал указ о роспуске парламента

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил Собрание республики (однопалатный законодательный орган). О соответствующем решении сообщается 20 марта на сайте главы государства.

«Президент Республики <...> подписал указ о роспуске Собрания республики и назначении выборов в законодательные органы на 18 мая», — говорится в заявлении его пресс-службы.

Новые выборы станут в Португалии уже третьими за последние три года. Распустить парламент президенту пришлось после того, как 11 марта депутаты выразили недоверие правительству премьер-министра Луиша Монтенегру на фоне политического кризиса, который длится в стране с февраля.

Тогда местные СМИ обнародовали сведения о компании Spinumviva, принадлежавшей семье Монтенегру. Бизнес был основан, когда он еще не занимался активно политикой. Газеты выступили с утверждениями, что предприятие получало платежи от компаний, в которых в прошлом работал премьер-министр.

Глава французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла 27 января заявил, что роспуск парламента Франции неизбежен. По его словам, в стране «никого не удовлетворяет» консенсус между социалистами и республиканцами, которого достиг французский премьер-министр Франсуа Байру.