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В РФ упал спрос на автокредиты

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Спрос на автокредиты в России упал до двухлетнего минимума. В феврале банки выдали 62,3 тыс. ссуд на 76,7 млрд рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, в августе 2024 года объем выдач автокредитов составил 208,3 млрд рублей. Спад начался с октября прошлого года. В этом месяце выдачи сократились до 156,6 млрд рублей, а затем почти вдвое уменьшились. В ноябре объем составил 90,8 млрд рублей, а в декабре достиг 80 млрд рублей, сообщает телеканал «Известия».

Падение спроса связывают с тем, что Центробанк проводит политику «охлаждения» рынка. В 2024 году регулятор ввел ограничения на выдачу автокредитов заемщикам, которые тратят на обслуживание долгов более половины своего дохода. Основная причина обвала рынка автоссуд — рост утилизационного сбора. Его платят продавцы, но издержки они закладывают в стоимость авто.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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