Учения по борьбе с паводком и пожарами прошли в ЯНАО
Уровень подготовки спасателей к паводковому и пожароопасному сезону проверили в Ямало-Ненецком автономном округе. Оперативно-штабные учения прошли в двух населенных пунктах, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты региона в четверг, 20 марта.
Спасатели отработали ликвидацию последствия подтопления в поселке Новый Уренгой и тушение природного пожара в поселке Пельвож. Оба населенных пункта находятся в зоне риска по природным катаклизмам, поэтому их выбрали для проведения тренировки.
Также подобные учения прошли во всех муниципалитетах округа, пишет ИА «Ура.ру». В них задействовали всю систему РСЧС Ямала.
Ранее в марте сообщалось, что в ЯНАО начали вводить ограничения грузоподъемности на ледовых переправах. Это связано с наступлением потепления.