Мэр Москвы поделился планами модернизации школ

В этом году в порядок приведут около 50 столичных школ, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Больше 35 тыс. детей будут учиться в современных, комфортных и высокотехнологичных классах», — написал он в Telegram.

Собянин напомнил, что в 2024 году началась реализация масштабной программы «Моя школа», в рамках которой планируется модернизировать до 100 зданий в год.

Параллельно идет строительство новых учебных заведений. Так, в ближайшие годы в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах появятся пять «школ будущего».

По словам мэра, во всех школах столицы сейчас работают спортивные клубы. Также действуют сотни школьных театров и театральных объединений.

В четверг, 20 марта, сообщалось, что на заседании президиума правительства Москвы было принято решение продолжить в 2025 году важные проекты в сфере образования. В числе приоритетов — развитие профильного и предпрофессионального образования, усиление математического и естественно-научного образования в школах, модернизация системы среднего профессионального образования под запрос работодателей.

Ранее в марте заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что до 1 сентября специалисты приведут в порядок территории более 60 образовательных учреждений, в том числе 51 — в рамках программы «Моя школа». «Главная задача — создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными стандартами. Дети проводят много времени на территориях школ и детских садов, поэтому важно, чтобы рядом со зданиями были все условия для всестороннего развития и отдыха», — говорил Бирюков.