Церемония инаугурации Лукашенко пройдет 25 марта

Инаугурация избранного на седьмой срок президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом 20 марта сообщили в Центральной избирательной комиссии.

«Церемония вступления в должность вновь избранного президента Республики Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта», — приводит агентство БелТА сообщение ЦИК.

Согласно Конституции Республики Белоруссии, присяга президента проходит в торжественной обстановке, не позднее двух месяцев со дня избрания.

На инаугурации будут присутствовать члены президиума Всебелорусского народного собрания, депутаты палаты представителей и члены совета республики, судьи конституционного и верховного судов.

Ранее, 27 января, в ЦИК сообщили о победе Лукашенко на выборах президента с 86,82% голосов. Он получил 5 136 293 голоса, сообщил председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко.