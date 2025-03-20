На Украине сообщили о передаче в ТЦК данных футболиста президентом ФК «Ингулец»

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк «сдал» в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) игрока Михаила Шершня, отказавшегося продлевать контракт. Об этом 20 марта рассказал бывший футболист команды Александр Козак.

Он уточнил, что главный тренер клуба Василий Кобин решил, что защитник Шершень больше не нужен команде. Ему предложили перейти в молодежный состав U-19 или продлить контракт на прежних условиях. Футболист отклонил эти предложения и попросил отпустить его.

В результате главный тренер направил игрока к президенту клуба, который уже был настроен негативно по отношению к спортсмену.

«Они договорились, что Михаил уйдет, но президент сказал: «Те, кто плохо от нас уходит, отправляются в военкомат», — приводит слова Козака интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его словам, вскоре за футболистом пришли два сотрудника ТЦК, однако Шершню удалось избежать задержания.

В Волынской области на западе Украины мужчину насильно мобилизовали 2 марта во время прогулки с собакой. При этом в областном ТЦК утверждают, что он уклонялся от службы, в связи с чем был задержан и мобилизован. Отмечается, что мужчину отправили служить в кинологическое подразделение, а собаку отвели к родственникам.