Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
Порядка 30 домов повреждены в Энгельсе в результате атаки БПЛА
Мир
Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в честь операции в Ливане
Мир
Трамп указал на необходимость поддерживать отношения с РФ
Мир
Паводок отошел от 74 домов в Ашинском районе Челябинской области
Мир
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского
Мир
Bloomberg сообщило об отказе Великобритании остановить поставки оружия Киеву
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударе ракетами и дронами по американскому авианосцу
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 20 марта
Общество
С бывших чиновников Курской области взыскали более 4,1 млрд рублей в пользу РФ
Происшествия
Водитель автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10
Экономика
Аналитики зафиксировали стагнацию стоимости жилья всех форматов
Общество
Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой НПО
Общество
По искам Генпрокуратуры были изъяты 2,4 трлн рублей у пяти компаний
Мир
Захарова назвала принудительную мобилизацию на Украине геноцидом народа
Общество
ФСБ России задержала жительницу Джанкойского района Крыма за госизмену

На Украине сообщили о передаче в ТЦК данных футболиста президентом ФК «Ингулец»

Страна.ua: президент ФК «Ингулец» сообщил в ТЦК об одном из футболистов
0
EN
Фото: Global Look Press/Lantyukhov Sergey
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк «сдал» в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) игрока Михаила Шершня, отказавшегося продлевать контракт. Об этом 20 марта рассказал бывший футболист команды Александр Козак.

Он уточнил, что главный тренер клуба Василий Кобин решил, что защитник Шершень больше не нужен команде. Ему предложили перейти в молодежный состав U-19 или продлить контракт на прежних условиях. Футболист отклонил эти предложения и попросил отпустить его.

В результате главный тренер направил игрока к президенту клуба, который уже был настроен негативно по отношению к спортсмену.

«Они договорились, что Михаил уйдет, но президент сказал: «Те, кто плохо от нас уходит, отправляются в военкомат», — приводит слова Козака интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его словам, вскоре за футболистом пришли два сотрудника ТЦК, однако Шершню удалось избежать задержания.

Забор с вышками: Украина ужесточила правила выезда из страны
Ограничения коснулись водителей, артистов, журналистов и других категорий

В Волынской области на западе Украины мужчину насильно мобилизовали 2 марта во время прогулки с собакой. При этом в областном ТЦК утверждают, что он уклонялся от службы, в связи с чем был задержан и мобилизован. Отмечается, что мужчину отправили служить в кинологическое подразделение, а собаку отвели к родственникам.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025