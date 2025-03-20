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Показатель товарооборота России и США в 2025 году может возрасти вдвое

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Торговля России и США в 2025 году может возрасти вдвое. Такой прогноз сделали эксперты в области экономики. Показатель товарооборота стран может составить $6–8 млрд, сообщает телеканал «Известия».

По данным аналитического обзора, товарооборот США и РФ за последние несколько лет упал в 10 раз. Увеличение показателя было зафиксировано только в 2021 году. Тогда торговля между странами увеличилась на $10 млрд по сравнению с 2020 годом. Однако после, в 2022 году, уже было зафиксировано падение до $16,2 млрд. В 2023 году товарооборот России и США сократился еще в три раза — до $5,2 млрд. В прошлом году показатель остановился на уровне $3,5 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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