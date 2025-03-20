Супруги отдали мошенникам 3 млн рублей в Сахалинской области

Полиция в Сахалинской области проводит проверку по факту мошенничества, жертвами которого стали пожилые супруги. Они лишились больше 3 млн рублей.

По данным ИА SakhalinMedia, аферисты сообщили 70-летней женщине и ее мужу о том, что якобы их личные кабинеты на портале «Госуслуги» оказались взломаны. Под предлогом сохранения накоплений мошенники убедили потерпевших снять все деньги и перевести их на «безопасные» счета.

Еще одной жертвой мошенничества чуть не стала 47-летняя жительница Южно-Сахалинска. Преступники связались с ней от имени руководителя, затем ей позвонил «куратор по безопасности». Аферисты убедили женщину, что кто-то якобы пытается перевести с ее счета около 500 тыс. рублей на счет «террориста». Они предложили потерпевшей перевести деньги на «безопасный» счет, однако женщина отказалась.

В Иркутской области 75-летняя пенсионерка лишилась из-за мошенников около 2 млн рублей. Аферисты убедили потерпевшую, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан. Женщина согласилась продать квартиру и зачислить деньги на «безопасный» счет.