Росгвардия уничтожила оснащенную минами «Бабу-ягу» ВСУ в Харьковской области

Оператор дрона-разведчика 116-й бригады специального назначения Росгвардии уничтожил оснащенный минами гексакоптер «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры боевой работы публикует 20 марта пресс-служба ведомства.

«Военнослужащий «стальной» бригады войск национальной гвардии выследил и воздушным тараном своего беспилотника уничтожил БПЛА украинских боевиков», — указано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что спецназ Росгвардии на харьковском направлении продолжает уничтожать противника и предотвращать его атаки.

12 марта операторы БПЛА Росгвардии поразили технику ВСУ в Курской области. В ходе боевой работы были уничтожены зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и несколько самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».