В Курчатове приняты дополнительные меры по защите Курской АЭС

Вокруг Курской атомной электростанции (АЭС) и в городе Курчатове, где она находится, созданы дополнительные меры безопасности, так как обстановка в регионе продолжает оставаться непростой. Об этом 20 марта сообщил глава города Игорь Корпунков.

«Хочу сказать, что непростая обстановка в регионе, конечно же, не могла не сказаться на работе города, на работе станции. Приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, и мы их поддерживаем сейчас», — цитирует его ТАСС.

Среди ранее принятых дополнительных мер безопасности Корпунков перечислил создание блокпостов на въездах и выездах из города.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 18 марта заявил, что ядерная безопасность стоит в числе приоритетов России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что Запорожская и Курская АЭС находятся в зоне особого внимания. По его словам, вопрос урегулирования должен соблюдать все условия для безопасности работы ядерных объектов РФ.