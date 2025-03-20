Ледовую переправу закрыли в Хабаровском крае из-за потепления

В Хабаровском крае с 20 марта закрыли ледовую переправу по маршруту Амурск — Воскресенское через реку Амур. Соответствующее решение принято в МЧС в связи с повышением температуры воздуха и таянием льда.

По данным ИА AmurMedia, дорога была востребована среди местных жителей. Гражданам напоминают, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрен штраф.

Несмотря на то что в центральных и южных районах Хабаровского края лед становится тоньше, на севере региона открылась еще одна переправа, которая соединила села Богородское и Ухта. Ее грузоподъемность составляет 5 т.

В Приморском крае в середине февраля под лед Амурского залива провалился автомобиль. В салоне находились два человека, они погибли.