Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
Порядка 30 домов повреждены в Энгельсе в результате атаки БПЛА
Мир
Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в честь операции в Ливане
Мир
Трамп указал на необходимость поддерживать отношения с РФ
Мир
Паводок отошел от 74 домов в Ашинском районе Челябинской области
Мир
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского
Мир
Bloomberg сообщило об отказе Великобритании остановить поставки оружия Киеву
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударе ракетами и дронами по американскому авианосцу
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 20 марта
Общество
С бывших чиновников Курской области взыскали более 4,1 млрд рублей в пользу РФ
Происшествия
Водитель автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10
Экономика
Аналитики зафиксировали стагнацию стоимости жилья всех форматов
Общество
Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой НПО
Общество
По искам Генпрокуратуры были изъяты 2,4 трлн рублей у пяти компаний
Мир
Захарова назвала принудительную мобилизацию на Украине геноцидом народа
Общество
ФСБ России задержала жительницу Джанкойского района Крыма за госизмену

Ледовую переправу закрыли в Хабаровском крае из-за потепления

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Хабаровском крае с 20 марта закрыли ледовую переправу по маршруту Амурск — Воскресенское через реку Амур. Соответствующее решение принято в МЧС в связи с повышением температуры воздуха и таянием льда.

По данным ИА AmurMedia, дорога была востребована среди местных жителей. Гражданам напоминают, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрен штраф.

Несмотря на то что в центральных и южных районах Хабаровского края лед становится тоньше, на севере региона открылась еще одна переправа, которая соединила села Богородское и Ухта. Ее грузоподъемность составляет 5 т.

В Приморском крае в середине февраля под лед Амурского залива провалился автомобиль. В салоне находились два человека, они погибли.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025