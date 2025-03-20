Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой НПО

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной организации Deutsche Gesellschaft fьr Auswдrtige Politik (Немецкое общество внешней политики, ФРГ). Соответствующая информация была опубликована 20 марта на сайте ведомства.

Уточняется, что организация была основана в 1955 году и одной из ее основных задач является дискредитация как внутренней, так и внешней политики российских властей.

«Ее эксперты активно консультируют руководство ФРГ, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений», — указано в публикации.

По информации Генпрокуратуры РФ, с начала специальной военной операции (СВО) организация выступает за усиление санкционного давления на Россию и за предоставление военной и финансовой помощи киевскому режиму. Кроме того, она призывает европейские страны к осуществлению проевропейских политических изменений и пытается дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию в России. Также организация распространяет недостоверные сведения о Вооруженных силах России (ВС РФ).

12 марта Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность датской организации Rasmussen Global (RG), созданной бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. После начала СВО ее представители начали активную агитационную кампанию по мобилизации помощи Украине.