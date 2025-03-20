Уровень воды в реке в Минусинске Красноярского края снизился на 180 см

В городе Минусинске Красноярского края, где произошел разрыв земляной насыпи, уровень воды в вышедшей из берегов реке Минусинка снизился на 180 см и достиг минимальных значений. Об этом 20 марта сообщило МЧС РФ.

По информации ведомства, весеннее половодье активно развивается в 11 регионах страны. В настоящее время остаются затопленными 63 жилых дома, 93 дачных и 363 приусадебных участка, а также 54 низководных моста и 35 автодорог.

«За сутки в трех населенных пунктах от воды освободились 74 жилых и 80 дачных домов», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МЧС, наиболее сложная ситуация наблюдается в Челябинской области, Башкортостане и Красноярском крае. Специалисты организуют лодочные переправы и обеспечивают доставку продуктов и предметов первой необходимости.

В Красноярском крае на данный момент остаются затопленными два приусадебных участка. К ликвидации последствий паводка привлечены 261 сотрудник и 63 единицы техники.

В прокуратуре Красноярского края 19 марта сообщили, что из Минусинска были эвакуированы 22 человека. Глава города Дмитрий Меркулов сообщил, что в связи с поступлением воды после прорыва дамбы перекрыты два моста.