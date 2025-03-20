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СМИ сообщили о желании Великобритании стать независимой от США по применению ЯО

Daily Express: Лондон хочет независимости от США по применению ЯО
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Фото: Global Look Press/Julia Kilian
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Великобритания стремится к независимости от США, намереваясь самостоятельно управлять своим ядерным оружием для сдерживания России. Об этом 18 марта сообщил таблоид Daily Express.

«Как только ракеты оказываются на (подводной. — Ред.) лодке, вопрос об их развертывании станет делом правительства Его Величества и никого больше, в этом нет никаких сомнений», — заявил газете высокопоставленный представитель британского ВМФ.

По информации таблоида, Великобритания занимается разработкой и производством ядерных боеголовок и систем наведения. Для их доставки используются арендованные у США ракеты Trident II D5.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 3 июня 2024 года заявил, что он был бы готов применить ядерное оружие, если бы того потребовала ситуация. При этом он отметил, что он не станет перечислять обстоятельства, при которых использование ЯО может быть осуществлено.

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