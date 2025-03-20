В Орске из-за затопления закрыли проезд по мосту через Орь

Низководный мост через реку Орь в районе села Урпия Оренбургской области закрыли для движения в связи с затоплением. Об этом 20 марта сообщили в администрации города Орск.

«Решение принято на выездном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с затоплением моста паводковыми водами», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На территории выставят запрещающие дорожные знаки. В администрации добавили, что конечной остановкой автобусного маршрута №110 станет поселок Крыловка.

Ранее, 15 марта, в Озинском районе Саратовской области из-за паводка перекрыли движение для пассажирского транспорта.