Пашинян вновь предложил Алиеву подписать мирное соглашение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь предложил в четверг, 20 марта, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подписать мирное соглашение.

Он уточнил, что проект договора уже согласован и ожидает утверждения.

«Предлагаю президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию согласованного проекта мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», — написал Пашинян в своем Telegram-канале.

Азербайджан и Армения 13 марта завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. По словам главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова, Ереван принял предложения касательно двух последних несогласованных пунктов.

Пашинян 14 марта в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил о согласовании проекта мирного соглашения с Азербайджаном.