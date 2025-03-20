Подписание соглашения между МИЦ «Известия» и телеканалом Al Mayadeen. Трансляция

В Бейруте 20 марта проходит подписание соглашения о сотрудничестве между мультимедийным информационным центром (МИЦ) «Известия» и одним из ведущих СМИ Ближневосточного региона — ливанской медиасетью Al Mayadeen.

Соглашение, в частности, предусматривает обмен информацией и ее совместное распространение, совместное производство медиаконтента, стажировки сотрудников, проведение совместных мероприятий.

В церемонии подписания принимает участие генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джиддо, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ливане Александр Рудаков.