В Красноярске выявили факт хищения полезных ископаемых на 20 млн рублей

В Емельяновском районе Красноярского края сотрудники МВД выявили хищение песчано-гравийной смеси общей стоимостью более 20 млн рублей. Об этом 20 марта сообщили в МВД региона.

По данным следствия, в 2024 году директор одной из компаний Красноярска на незаконных основаниях привлек подрядчиков для проведения работ по выемке грунта на земельном участке в районе ТЭЦ-3. Уточняется, что недвижимость принадлежала сторонней организации и находилась в водоохранной зоне, где действует запрет на добычу природных ископаемых.

«Злоумышленник незаконно добыл более 40 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси общей стоимостью свыше 20 млн рублей. Полезные ископаемые подозреваемый сбывал, а на полученные средства приобретал спецтехнику», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

В отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственно-оперативные действия проводятся по месту жительства и работы фигуранта дела.

Ранее, 12 марта, в Красноярске задержали пятерых человек, зарегистрировавших на подставных лиц фиктивные компании и обналичивших через них более 250 млн рублей. Как установило следствие, задержанные с 2022 года осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных средств в наличный оборот.