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Двум жителям Читы вынесли приговор за поджог станции мобильной связи

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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Забайкальский краевой суд вынес приговор двум жителям Читы, назначив им шесть лет колонии за диверсию и уничтожение объекта жизнеобеспечения по заказу Украины. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю.

По информации ведомства, в сентябре 2024 года один из подозреваемых начал переписку в мессенджере Telegram с незнакомцем, который предложил ему совершить диверсию в интересах Украины: произвести взрыв или поджечь базовую станцию одного из мобильных операторов.

«Получив соответствующие инструкции, читинец решил, что один не справится с заданием и привлек своего друга», — указано в сообщении ведомства.

Злоумышленники проникли на территорию объекта, сломали металлический шкаф с техническим оборудованием, облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Суд приговорил фигурантов к 6 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

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Правоохранители 20 февраля задержали жителя Сочи, готовившего диверсию по заданию вооруженного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ. По указанию куратора мужчина изготовил три зажигательных устройства, которые планировал использовать для поджога электрооборудования на объекте железнодорожного сообщения. Фигуранта задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Подготовка к совершению диверсии»).

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