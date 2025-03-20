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Россияне рассказали о неспособности купить квартиру

Level Group: 75% россиян не могут себе позволить купить квартиру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Большинство россиян — 75% — не могут позволить себе покупку квартиры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного строительной компанией Level Group, с результатами которого 20 марта ознакомилась «Газета.Ru».

При этом, согласно исследованию, 10% россиян намерены приобрести квартиру в будущем.

Семьи с тремя и более детьми также рассказали, при каком уровне заработка они бы решились на ипотеку под 6%. Так, 40% респондентов заявили, что для этого нужен семейный бюджет от 150 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц. 36% россиян назвали сумму от 300 тыс. до полумиллиона рублей в месяц. А четверть семей указали, что не готовы на такой шаг, если их семейный доход не составляет от полумиллиона до миллиона рублей ежемесячно.

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, в свою очередь, уточнил, что для получения одобрения банком ипотечного займа минимальный доход семьи должен равняться двойному размеру ежемесячного платежа по ипотеке.

Более 1,3 тыс. россиян приняли участие в данном опросе.

Столичный рацион: жилью комфорт-класса не хватает места в старой Москве
Девелоперам невыгодно строить такие объекты из-за дорогих участков и себестоимости проектов

Ранее, 18 марта, «Известия» ознакомились с данными компании «Метриум», согласно которым в исторических границах столицы 1 кв. м в новостройках возле парков почти в полтора раза дороже, чем в «старой» Москве в целом. По информации экспертов, суммарно вблизи главных рекреационных пространств «старой» Москвы застройщики реализуют 23 проекта. В них продается 3236 лотов. «Квадрат» в этих комплексах обойдется в среднем в 920,8 тыс. рублей, что на 48% больше, чем в «старой» Москве в целом (622 тыс. рублей)

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