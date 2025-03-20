Эвакуированные из Суджанского района рассказали о жизни в оккупации

В одном из тыловых поселков Курской области спортивный зал оборудовали под пункт временного размещения (ПВР) для эвакуированных из Суджанского района. Специальный корреспондент «Известий» побывал в нем и поговорил с суджанцами.

«Самыми сложными были первые недели оккупации, когда приходилось адаптироваться к новым условиям, налаживать быт. И последние дни, когда шли обстрелы, бои. К счастью, всё произошло быстро. Накануне 12 марта мы увидели на нашей улице отступающую группу из семи украинских солдат, потом еще тройку. Они были угрюмые, торопились. А скоро зашли наши пять штурмовиков. Как только представилась возможность, все мы, кроме папы, эвакуировались. Он решил выехать самостоятельно на своей машине и привезти вещи», — рассказал 24-летний Богдан Белобров.

Как сообщили члены семьи Белобровых, эту машину боевики у них не единожды пытались забрать. Приходили, спрашивали, требовали, но, боясь жалоб в комендатуру, отступали. По их словам, самый неприятный эпизод произошел, когда пришла очередная группа с автоматами и стала угрожать расстрелом. Не получив ключей от автомобиля, они пообещали вернуться. Но больше их не видели.

«На нашей окраине, в районе ж/д станции, еще более-менее спокойно было. Да и сама комендатура рядом находилась. А чем дальше к границе, тем тяжелее — там и наемники базировались. В Гончаровке, говорят, мирному населению совсем жизни не было», — поделилась мать Богдана Светлана.

Отец Богдана Виктор Белобров эвакуировался спустя два дня. Собрал вещи, забрал с собой кота и выехал на автомобиле, дождавшись «окна» между атаками украинских FPV-дронов. Ехал без лобового стекла, на предельной скорости, до самого Большого Солдатского (25 км), опасаясь атак с неба. Добрался без происшествий, и в настоящее время семья Белобровых воссоединилась.

«Сын возмужал за эти полгода. Раньше тихий и скромный был, а теперь совсем другой, в ответе за всех! Они с отцом были нашей надеждой и опорой», — прокомментировала Светлана.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 20 марта, в 10:00:

«Самыми сложными были первые дни и последние»