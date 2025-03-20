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Йеменские хуситы заявили об ударе ракетами и дронами по американскому авианосцу

Al Masirah: хуситы атаковали американский авианосец ракетами и дронами
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Фото: AP Photo/Darko Bandic
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Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по американской авианосной группе USS Harry Truman, находящейся в Красном море. Об этом 20 марта сообщил представитель хуситов Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена усилили атаки на противника в Красном море, включая американский авианосец USS Harry Truman и связанные с ним военные корабли. Операция была проведена ракетными войсками, военно-морскими силами и военно-воздушными силами», — сообщил он в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа уточнил, что корабли были атакованы с применением дронов, а также баллистических к крылатых ракет. Также, по его словам, «операция успешно достигла своей цели».

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Хуситы 19 марта четвертый раз за трое суток обстреляли американский авианосец в Красном море. До этого,18 марта, они впервые с января текущего года нанесли удары по территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа. В частности, военно-политическое шиитское движение «Ансар Аллах» атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля.

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