Власти Минусинска рассказали о снижении уровня воды в реке города на один метр
Уровень воды в реке Минусинска, где произошел разрыв земляной насыпи, снизился на один метр и двадцать сантиметров. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила администрация города.
«На мостах перелива воды нет, под мостами имеются просветы. Проведена интенсивная отсыпка берегов. В ближайшее время все три моста будут открыты для движения транспорта», — следует из публикации ведомства в Telegram.
Отмечается, что главной задачей является мониторинг ситуации. Техника находится в режиме повышенной готовности для скорейшего принятия мер при необходимости, уточнили власти Минусинска.
Там добавили, что работы по откачке воды продолжаются.
Накануне, 19 марта, в прокуратуре региона сообщили, что в Минусинске подтоплено 13 придомовых территорий. Уточнялось, что оттуда были эвакуированы 22 человека, из них шесть — дети. Глава города Дмитрий Меркулов также сообщил, что в связи с поступлением воды после прорыва дамбы перекрыты два моста. После он добавил, что в Минусинске перестал повышаться уровень воды в вышедшей из берегов реке.