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Власти Минусинска рассказали о снижении уровня воды в реке города на один метр

Администрация Минусинска: уровень воды в реке города снизился на один метр
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Фото: t.me/adm_minusinsk
dzen
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Уровень воды в реке Минусинска, где произошел разрыв земляной насыпи, снизился на один метр и двадцать сантиметров. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила администрация города.

«На мостах перелива воды нет, под мостами имеются просветы. Проведена интенсивная отсыпка берегов. В ближайшее время все три моста будут открыты для движения транспорта», — следует из публикации ведомства в Telegram.

Отмечается, что главной задачей является мониторинг ситуации. Техника находится в режиме повышенной готовности для скорейшего принятия мер при необходимости, уточнили власти Минусинска.

Там добавили, что работы по откачке воды продолжаются.

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Накануне, 19 марта, в прокуратуре региона сообщили, что в Минусинске подтоплено 13 придомовых территорий. Уточнялось, что оттуда были эвакуированы 22 человека, из них шесть — дети. Глава города Дмитрий Меркулов также сообщил, что в связи с поступлением воды после прорыва дамбы перекрыты два моста. После он добавил, что в Минусинске перестал повышаться уровень воды в вышедшей из берегов реке.

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