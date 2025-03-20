По искам Генпрокуратуры были изъяты 2,4 трлн рублей у пяти компаний
Имущество пяти стратегических предприятий на общую сумму 2,4 трлн рублей возвращено государству по искам Генпрокуратуры, заявил 19 марта на итоговой коллегии надзорного ведомства его руководитель Игорь Краснов. Имущество было обращено в пользу государства по решениям судов.
Как объяснил генпрокурор, собственники этих предприятий давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли.
«Налоги в полной мере они не платили, изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды. В ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований», — отметил Краснов.
Что это за предприятия, генпрокурор не уточнил. По данным «Известий», речь может идти о группе компании «крабовых королей» Дальнего Востока Олега Кана и Дмитрия Дремлюги, производителе макаронных изделий «Макфа», группе заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и одном из крупнейших производителей и экспортеров зерна «Родные поля».
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Возвратное движение: активы на 2,4 трлн изъяты по искам Генпрокуратуры