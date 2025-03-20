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По искам Генпрокуратуры были изъяты 2,4 трлн рублей у пяти компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Имущество пяти стратегических предприятий на общую сумму 2,4 трлн рублей возвращено государству по искам Генпрокуратуры, заявил 19 марта на итоговой коллегии надзорного ведомства его руководитель Игорь Краснов. Имущество было обращено в пользу государства по решениям судов.

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Как объяснил генпрокурор, собственники этих предприятий давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли.

«Налоги в полной мере они не платили, изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды. В ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований», — отметил Краснов.

Что это за предприятия, генпрокурор не уточнил. По данным «Известий», речь может идти о группе компании «крабовых королей» Дальнего Востока Олега Кана и Дмитрия Дремлюги, производителе макаронных изделий «Макфа», группе заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и одном из крупнейших производителей и экспортеров зерна «Родные поля».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Возвратное движение: активы на 2,4 трлн изъяты по искам Генпрокуратуры

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