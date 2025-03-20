Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Йеменские хуситы в четверг, 20 марта, нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой, заявил представитель движения Яхья Сариа.

«Заявление Вооруженных сил Йемена относительно проведения военной операции по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — говорится в обращении в Х (бывш. Twitter).

Сария также сообщил, что хуситы провели военную операцию, в рамках которой нанесли удар по авианосцу USS Harry Truman и ряду военных кораблей США в Красном море.

18 марта йеменские хуситы впервые с января этого года обстреляли территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа. Военно-политическое шиитское движение «Ансар Алла» также атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля. Позже телеканал Al Masirah отметил, что йеменские хуситы планируют продолжать военную эскалацию в поддержку ХАМАС.