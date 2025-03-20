В Великобритании вернули на рельсы паровоз времен Второй мировой войны
В Великобритании в строй вернули паровоз Canadian Pacific 1940-х годов, который возил солдат и припасы на южное побережье Англии во время Второй мировой войны. Об этом в среду, 19 марта, сообщило агентство Reuters.
На реставрацию паровоза ушло не менее 14 лет. Canadian Pacific отправился из рыночного города Элресфорд на юго-востоке Англии в первое плавание в соседний Элтон, ознаменовав завершение проекта реставрации, начатого в 2011 году.
Один из волонтеров проекта, 78-летний пенсионер Стивен Уилсон, сказал, что по его мнению, его покойная мать могла быть одной из многих женщин, участвовавших в строительстве поезда в 1941 году, пока мужчины были на войне.
«Это кульминация тяжелой работы многих людей, и видеть это... просто замечательно», — поделился Уилсон.
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