В Хабаровске автобус проехал по поскользнувшемуся ребенку
В Хабаровске автобус на остановке наехал на упавшего на льду семилетнего мальчика. Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Предварительно установлено, что 20 марта водитель маршрутного автобуса №40 в районе остановки общественного транспорта «Спутник» по улице Краснореченской в Хабаровске допустил наезд на 7-летнего мальчика», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ребенка с травмой ноги доставили в медицинское учреждение.
Прокуратура организовала проверку.
Госавтоинспекция Забайкальского края сообщила 17 марта о гибели одного человека в результате опрокидывания легкового авто. Предварительно было установлено, что машина перевернулась, поскольку водитель Honda Fit не справился с управлением.