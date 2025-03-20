Водитель автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10
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- Водитель автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10
Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10. Об этом 20 марта сообщил телеканал «78».
Уточняется, что при развороте 46-летний водитель грузовика начал двигаться с половины второй полосы, выставив кузов на полтора метра, в результате чего в него на большой скорости врезался Hyundai Elantra.
«От сильнейшего удара 24-летний водитель легковушки скончался до прибытия медиков. Его автомобиль получил настолько серьезные повреждения, что не подлежит восстановлению», — проинформировал Telegram-канал «78».
Движение на нескольких полосах проезжей части временно ограничено.
В Бабаюртовском районе Дагестана 19 марта произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса, в результате которой четыре человека погибли и шесть получили ранения. Информации о точном числе пассажиров микроавтобуса нет.