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Названы указывающие на снижение слуха у ребенка симптомы

Врач Зиновьева: задержка речевого развития может говорить о снижении слуха
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Фото:Global Look Press/Vladimir Godnik
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Чтобы вовремя опознать у ребенка проблемы со слухом, необходимо знать об их симптомах, которые проявляются в поведении малыша. Об этом в четверг, 20 марта, рассказала детский сурдолог «СМ-Клиники» для детей Дарья Зиновьева в беседе с «Газетой.Ru».

Проблемы со слухом у детей являются серьезной патологией, которую необходимо заметить как можно раньше. Это важно, чтобы предотвратить возможные трудности в развитии малыша.

Так, тугоухость может быть врожденной и приобретенной. Врач отметила, что проблемы со слухом у ребенка могут появиться вследствие внутриутробных инфекций у женщины во время беременности. Кроме того, на слух могут повлиять асфиксия при рождении, низкая масса тела, недоношенность и вирусные заболевания.

Специалист напомнила, что проверку слуха по законодательству России осуществляют всем новорожденным детям до трех месяцев. В этих целях проводят аудиологический скрининг — в роддоме, а затем в поликлинике по месту жительства.

Однако Зиновьева предупреждает, что родителям самим необходимо знать о симптомах потери слуха у ребенка, проявляющихся в его поведении.

«В частности, это отсутствие реакции на звуки — ребенок не откликается на свое имя, когда его зовут, не реагирует на громкие звуки (например, хлопок, дверной замок). Проблемы с речью — задержка речевого развития, неправильное произношение слов, трудности с пониманием речи. Неадекватная реакция на звуки — ребенок может вздрагивать или проявлять другие необычные реакции на громкие звуки», — поделилась врач.

По словам детского сурдолога, к таким признакам также относят непонимание ребенком простых вербальных инструкций, необходимость в повышении громкости аудиоустройств и низкую успеваемость в школе.

При обнаружении этих симптомов Зиновьева призывает обратиться к специалисту. Она добавила, что выявление проблем со слухом на ранней стадии и начало лечения играют большую роль в своевременном развитии ребенка.

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Ранее, 6 марта, врач — сурдолог-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина рассказала в беседе с «Известиями» о причинах потери слуха. Так, значимой причиной является шумовое повреждение. Шум свыше 80 децибелов со временем повреждает внутреннее ухо и постепенно ухудшает слух. Длительное нахождение в условиях повышенного уровня шума может вызвать необратимые изменения в слуховом органе, отметила врач.

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