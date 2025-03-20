Врач рассказал об опасности популярных кремов от акне

Кремы с бензоилпероксидом от акне могут быть опасны при неправильном хранении или использовании. Об этом в четверг, 20 марта, рассказал доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

«Опасность для здоровья человека представляют продукты разложения бензоилпероксида. При высоких температурах, под действием УФ-излучения (например, при прямом воздействии солнечных лучей) это вещество может выделять бензол или активные радикалы. <…> Но в случае избыточного выделения активных радикалов может происходить повреждение кожных покровов», — рассказал Сепп в беседе с «Газетой.Ru».

Контакт с бензолом, который является канцерогенным и достаточно токсичным веществом, даже в микродозах крайне нежелателен для человека. Отдельно Сепп подчеркнул, что лучше выбирать средства вместе с врачами.

11 марта врач Наталья Михайлова рассказала о причинах и способах профилактики пигментных пятен весной. Она посоветовала людям со склонностью к гиперпигментации применять крем с SPF 50+ в любое время года, так как даже зимой отражающийся от снега ультрафиолет может усугублять проблему. Весной специалист рекомендовала применять косметические средства с осветляющими кожу компонентами. С этим хорошо справляются, например, ретиноевые пилинги.