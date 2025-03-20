Порядка 10% опрошенных россиян заявили о вере в эзотерику

Большинство россиян не верят в эзотерику и паранормальные явления. Об этом 20 марта сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса проекта «Новости Mail».

«Среди тех, кто верит в эзотерику или допускает ее существование, частые клиенты эзотерических специалистов (астрологов, нумерологов, гадалок, тарологов, игропрактиков, энергопрактиков и т.д.) только 9%. Несколько раз прибегали к их услугам 27% респондентов», — показали результаты опроса.

За однократной помощью в подобной сфере обращались 14% опрошенных. При этом 48% никогда не считали нужным получать подобные услуги и консультации.

Почти половина россиян (45%) заявила, что подобные практики вводят людей в заблуждение.

30 января психотерапевт объяснил спрос россиян на эзотерические товары. По его словам, обращение к эзотерике является путем наименьшего сопротивления, где не фигурирует работа над собой. В ноябре в Российской академии наук (РАН) заявили, что гадание на картах таро является лженаукой, а тарологи — мошенники, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях.