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ФСБ предотвратила теракт у здания администрации Мариуполя

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Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) смогли задержать злоумышленника, который планировал подорвать самодельное взрывное устройство у здания Приморской администрации в Мариуполе. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 205.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Содействие террористической деятельности»)», — заявили в ФСБ.

На данный момент известно, что для создания взрывчатки задержанный использовал компоненты, которые он доставал из заранее подготовленных тайников.

«Поднял пакет со взрывчатым веществом, направился в сторону Приморской администрации, где и был задержан сразу же сотрудниками ФСБ», — сообщил он на допросе, кадры которого публикует ведомство.

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13 марта сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов против военных и чиновников РФ с использованием разосланных по почте заминированных парфюмерных наборов. В ведомстве добавили, что был задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ 2003 года рождения, который за денежное вознаграждение отправил эти посылки военнослужащим и чиновникам, проживающим в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области.

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