Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в честь операции в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил сенатору США от Демократической партии Джону Феттерману серебряный пейджер в качестве напоминания об операции против движения «Хезболла» в Ливане. Об этом 19 марта сообщила канцелярия израильского лидера в соцсети X (бывш. Twittter).

«Премьер-министр Нетаньяху подарил сенатору Феттерману серебряный пейджер, вдохновленный операцией «Пейджер», которая изменила ход войны в Ливане», — говорится в заявлении.

В феврале Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу золотой пейджер в качестве напоминания об этой операции. В ходе визита Трамп также заявил, что Соединенные Штаты должны взять под контроль сектор Газа и навсегда переселить всё население Палестины из разрушенного прибрежного анклава в такие страны, как Египет и Иордания.

Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября прошлого года, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. С того момента Израиль продолжает уничтожать руководство шиитского движения и наносить удары по ливанской территории.