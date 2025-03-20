Бастрыкин запросил доклад о расследовании отсутствия дорог в деревне в Подмосковье
Глава Следственного комитета (СК) России потребовал предоставить доклад об отсутствии дорожной инфраструктуры в подмосковной деревне Чарково. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Следкома в Telegram-канале.
Отмечается, что ранее в эфире телевидения был показан сюжет о том, что в населенном пункте отсутствуют подъездные пути. Из-за этого десятки многодетных семей, получивших в деревне участки под строительство, не могут ими воспользоваться.
«Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заявили в пресс-службе.
Также в СК было заведено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Днем ранее СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком в жилом комплексе в Москве. В зоне происшествия оказались около 50 автомобилей и трамвайные пути, добавили в ведомстве.